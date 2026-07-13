ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୭୦ ରନରେ ମାତ୍, ଲର୍ଡସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ଲର୍ଡ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ସ୍ନେହ ରାଣା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୭୦ ରନରେ ହରାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲର୍ଡ୍ସ ମୈଦାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୭୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲର୍ଡ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରାଣା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବୋଲିଂ ଜାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଲର୍ଡ୍ସର ଐତିହାସିକ ଅନର୍ସ ବୋର୍ଡରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୮୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଏହାପରେ କ୍ରାନ୍ତି ୧୭ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର ୩୭ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୭୦ ରନରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୧୫ ରନର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚରେ ପୂରା ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯସ୍ତିକା ୧୫୮ ବଲରୁ ୧୧୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୩୪୧/୭ ରନରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ ୪୫୭ ରନର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ବୋଲରମାନେ ବିଜୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ୨୮୫ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବୋଲରମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ଅଟକାଇ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପଡ଼ିଆର ସ୍ଥିତିର ପୂରା ଫାଇଦା ଉଠାଇ କ୍ରାନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଣକ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା ଟାମି ବୋମଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସ୍ନେହ ରାଣା ବୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୧୯.୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୪୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ସୋଫି ଏକଲଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ସୟଲି ସତଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।
ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଏହା ନବମ ବିଜୟ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୨୪) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ (୨୧) ପଛକୁ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ଏହି ସିରିଜର ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।