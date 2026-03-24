IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା IND-SA T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୌକା
IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା IND-SA T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
IND vs SA T20: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ର ଉଦଘାଟନୀ ଦିନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଏହି ଖେଳାଳି
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ୨ ଜଣ ଖେଳାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କାଶବୀ ଗୌତମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା। ଏହି ଦୁଇ ନବାଗତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାକି ମୂଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ଅଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା:
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡି, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀ ଚରଣ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, କାଶବୀ ଗୌତମ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଉମା ଛେତ୍ରୀ, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗସ୍ତ ସୂଚୀ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ରହିବ। ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ଏବଂ ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଡର୍ବାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ଏବଂ ୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୭ ଏପ୍ରିଲରେ ବେନୋନିରେ ଖେଳାଯିବ।