Ind Women vs Srilanka Women: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ଵକପ୍ ଲଢେଇ; କେବେ, କେଉଁଠି, କିପରି ଦେଖିବେ LIVE ? ପଢନ୍ତୁ ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ପରେ, ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସାତଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ନଭେମ୍ବର 2 ରେ ଖେଳାଯିବ।
IND vs SL: କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳାଯିବ?
ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରେ ଖେଳାଯିବ।
ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:00 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲାର ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ହେବ।
ଭାରତର କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ?
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଟିଭିରେ, ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସର ପୃଥକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୧/ଏଚ୍ଡି ଏବଂ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହିନ୍ଦୀ/ଏଚ୍ଡିରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଲାଇନରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ?
ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ JioHotstar ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ।