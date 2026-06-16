FIH Nations Cup : ଜାପାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ

ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ (FIH) ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୫-୨୬ର ପୁଲ୍-ଏ (Pool A) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଜାପାନକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅକ୍‌ଲାଣ୍ଡର ନର୍ଥ ହାର୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ହକି ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ (FIH) ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ Event ର ପୁଲ୍-ଏ (Pool A) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଜାପାନକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଲାଲ୍‌ରେମ୍‌ସିଆମି ଦଳ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇ ହିରାମିତ୍ସୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।

ଖେଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବଲ୍‌କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଗୋଲ୍ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସଲିମା ଟେଟେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଶଟ୍‌କୁ ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଲିମା ଏହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା; ହିରାମିତ୍ସୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ବଦଳାଇ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧-୧ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ଥିବା ବେଳେ ୪୯ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ପୁଖ୍‌ରାମ୍ବାମ୍‌ ସର୍କଲ ଭିତରକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲାଲ୍‌ରେମ୍‌ସିଆମି ନିଜ ଚମତ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ (ଟଚ୍) ଦ୍ୱାରା ବଲ୍‌କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣପନ୍ଥୀ (ଡିଫେନ୍ସ) ଚାପ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାପାନକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ଜ୍ୟୋତି ନିଜର ୧୦୦ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପୁଲ୍-ଏ (Pool A) ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଜର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ (FIH) ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉରୁଗୁଏକୁ ଭେଟିବ। ସଲିମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖେଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଗୋଲ୍ କରିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କ ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାପାନ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି…

ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ୧୫…

1 of 23,978