ହକିରେ ମହିଳା ଦଳକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଇଟାଲୀକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ ଇଟାଲୀକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମନୀଷା ଚୌହାନ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ।
ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟର ଦୁଇ ଦଳ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ: ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ମନୀଷା ଚୌହାନ 40ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ଦୁଇ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ସର୍କଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଅନ୍ଯପଟେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗୋଲ ସ୍କୋର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଇଟାଲୀକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ।
ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ବାର୍ଟର କିପରି ଥିଲା: ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଅନେକ ଗୋଲ ସ୍କୋର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। 18ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନବନୀତ କୌର ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀର ଗୋଲକିପର ଲୁସିଆ ଇନେସ୍ କାରୁସୋ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
27ତମ ମିନିଟରେ, ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥର, ନବନୀତଙ୍କ ସଟ୍ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ ଚାଲିଗଲା। ଭାରତ ଦୁଇଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ମାରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ମନୀଷାଙ୍କ ସ୍କୋର: ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ଇଟାଲୀ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏମିଲିଆ ମୁନିଟିସ୍ ଭାରତୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଲକିପର ଖାରିବାମ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 40ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା।
ଏଥର, ମନୀଷା ଚୌହାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ। ମନୀଷା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଯାହା ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଆଉ ଦୁଇଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲା। ଶେଷ ମିନିଟରେ, ଇଟାଲୀ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଖେଳ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।