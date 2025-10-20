Womens World Cup: ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ହାରିବା ପରେ ବି ସେମିଫାଇନାଲ ରେସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ! ଏ ହେଉଛି ସମୀକରଣ…
ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ହାରିବା ପରେ ବି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରବିବାର ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର 4 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ସଟ୍ ଦଳର ଭାଗ୍ୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମୀକରଣ ।
କଣ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ?
ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କର ବା ମର ଭଳି। ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଭାରତ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଲଗାତାର ବିଜୟ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଯଦି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଭାରତ ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାରିଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଯଦି ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ପୁଣି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପରାଜୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।