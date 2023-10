ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା: ମହିଳା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ତା’ର ଜୟଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି । ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ାର ୯ମ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନେ ପଦକ ଉପରେ କବଜା କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି । ଆନ୍ସି ସୋଜାନ ଏଡାପ୍ପିଲ୍ଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।

