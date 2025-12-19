ହିରୋ ବନିଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଚ୍, ସିରିଜ୍ କବଜା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୬୩ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟରେ ୨୩୧ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପରେ ଟି-୨୦ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅତି ସହଜରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ମାତ୍ର ୧୦ ଓଭର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୧୮ ରନ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଯୋଡିଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୯ ରନ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ୩୪ ବଲରୁ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହ ୬୫ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୧୪ ବଲରୁ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ସହ ୨୯ ରନ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ ଏହାପରେ ଭାରତ ପାଖକୁ ବାଜି ପଲଟିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୧ତମ ଓଭରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ୧୨୦ ଥିଲା।
କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ୩୫ ବଲ୍ ରୁ ୬୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଡି କକ୍ ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ଭାରତର ଆଶାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲା।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୧୨ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୭ ବଲ୍ରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୧.୧ ଓଭରରେ ୧୨୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଢଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୩ତମ ଓଭରରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଡୋନାଭାନ୍ ଫେରେରାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ୧୫ ବଲ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୫ତମ ଓଭରରେ ତା’ର ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ୧୫୪ ଥିଲା। ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ୧୪ ବଲ୍ ରୁ ୧୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୬୩ ରନ୍ ରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା।
ଏହାପରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍ରେ ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବୁମରା ତାଙ୍କୁ ପଛରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଡିଆରଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 30 ରନରେ ହରାଇ ଭାରତ ସିରିଜକୁ 3-1 ରେ ହାତେଇ ନେଲା।