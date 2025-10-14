IND vs WI Test: ୩୭୮ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ନାଁରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ

ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜର କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିନେଇଛି। ଭାରତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୧୪୦ ରନରେ ଜିତିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଉପରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜର କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ୪୩ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଦିନ, ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୦ରେ ଜିତିନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଏକ ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।

୩୭୮ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ:
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ସହିତ, ଭାରତ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଏହା ୩୭୮ ଦିନ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଭାରତର ଶେଷ ସିରିଜ ବିଜୟ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା।

