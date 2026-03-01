ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦେଖିଲେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା ଏକ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଏବଂ ହାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।

ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍:

ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୯୮୩ ପରଠାରୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କାରିବିଆନ୍ ଦଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

୧୯୮୩ ପରଠାରୁ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଏହି ସମୟରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୦୧୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରଠାରୁ କୌଣସି ଆଇସିସି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଇତିହାସ ପୁନଃଲେଖନ କରିବେ କି ଏହାର ଅଂଶ ରହିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

