IND VS SA ODI:ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଟସ ଜିତିଲା ଭାରତ; ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ୍ଯାପଟେନ୍…
ଆଜି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ହେବ ମହାଲଢେଇ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ କଡା ଟକ୍କର। ମ୍ଯାଚ ଜିତି ସିରିଜ ହାତେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦୁଇ ଦଳ। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ମାରୁଛି ବାଜି?
ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ଯାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ ବିଶାଖାପାଟଣାର ACA–VDCA କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ପ୍ରଥଣରୁ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଇଦାନକୁ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ଯାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ ଖେଳାଯାଉଛି।ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ଯାଚ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାଜି ମାରି ଥିଲାଷ ତେବେ ଆଜିର ଶେଷ ODIରେ ଦୁଇ ଦଳ ମ୍ଯାଚ ଜିତି ସିରିଜ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଣୁ ଆଜୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଦଳ ଏଥିରେ ବାଜି ମାରୁଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ:
କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (WK), ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (C), ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କରବିନ୍ ବୋସ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର୍, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ଅଟ୍ଟେନିଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, ରୁବିନ୍ ହାରମାନ, ପ୍ରେନେଲାନ୍
ଭାରତୀୟ ଟିମ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈଶ୍ବାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୁତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ତିଲକ ଭର୍ମା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (WK / C), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ