ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ, ୭.୩୦ ନୁହେଁ, ଏତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁକାବିଲା
ଏମିତି ରହିଛି ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ୦-୪ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏବେ ସେହି ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏହି ସିରିଜ ଜିତି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ସିରିଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ: