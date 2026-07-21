ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ, ୭.୩୦ ନୁହେଁ, ଏତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁକାବିଲା

ଏମିତି ରହିଛି ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ୦-୪ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏବେ ସେହି ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏହି ସିରିଜ ଜିତି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ସିରିଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ଏହି ଗସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟମିତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ସିରିଜର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିଗ୍ଗଜ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ସିରିଜରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଜର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବୈଭବ ଗତ ଗସ୍ତରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିପାରିନଥିଲେ।

ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏବଂ ଦଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ନୁହେଁ, ଏତେ ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍:

ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରୁ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ଦେଖିବେ।

ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ସିରିଜର ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ମାଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳ:

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ),ତିଳକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର୍), ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଯଶ ଠାକୁର, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟକିପର୍)।

You might also like More from author
More Stories

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଦର! ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ…

CJPର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍…

1 of 9,785