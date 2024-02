ପୁଣି ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଲା ‘Indian Air Force’: କମ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସୈନିକଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ଦେଲା ନୂଆ ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅନେକ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାହସିକତାର ସହ ଦେଶସେବା କରିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଏହାର ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା । ତତ୍ପରତା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଆଉ ଏକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ । ଖୁବ କମ୍ ସମୟର ନୋଟିସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବାୟୁସେନା ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ପୁଣେରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲିଭର ନେବା ପାଇଁ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟିସ ପାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା । ଏହାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଟିମ୍ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏୟାରଫୋର୍ସର ଏହି ସାହସିକତା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ସଲାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ।

An IAF Dornier aircraft was activated at short notice to airlift a team of doctors of Army Hospital (R&R), to retrieve a liver from Pune to Delhi during the night on 23 Feb 24.

The subsequent transplant surgery helped save the life of a #Veteran.#HarKaamDeshKeNaam #SavingLives pic.twitter.com/RoDkqsrSOt

