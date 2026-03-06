ମଝି ଆକାଶରୁ ନିଖୋଜ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳିଲା ସୁଖୋଇ, ୨ ପାଇଲଟ୍ ମୃତ
Plane Crash: ଆସାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଉଭୟ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଲିମ ମିଶନରେ ଥିବା ସୁଖୋଇ-୩୦ MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ରାଡାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାରା ରାତି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୋରହାଟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏକ ତାଲିମ ମିଶନରେ ଥିବା Su-30MKI ବିମାନ ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କ୍ବାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଅନୁଜ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପୂର୍ବେଶ ଦୁରାଗରଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦୁଇ ସହିଦ ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଖୋଇ-୩୦ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂମି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ସୁଖୋଇ-୩୦ଏମ୍କେଆଇ ବିମାନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ, ଆସାମର ତେଜପୁର ନିକଟରେ ଏକ ନିୟମିତ ତାଲିମ ମିଶନ ସମୟରେ ଏକ ସୁଖୋଇ-୩୦ଏମ୍କେଆଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଆସାମର ତେଜପୁରରେ ଏକ ସୁଖୋଇ-୩୦ଏମକେଆଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୧୯ ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।