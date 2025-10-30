ଥରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନାଙ୍କ ଛାତି…ସୀମାରେ ଭାରତର ‘ଅପରେସନ ତ୍ରିଶୂଳ’ ଦେଖି ପାକରେ ଆତଙ୍କ; ହଜିଲାଣି ଚୀନର ନିଦ, ଏବେ କରିବ କଣ ?

Opration Trishul:'ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିଶୂଳ' ହେଉଛି ଭାରତର ତିନି ସେନାର ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଥରି ଉଠିବ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସେନାର ମଧ୍ୟ ନିଦ ହଜିଯିବ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରୁ ଗୁଜରାଟର ସାର କ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ‘ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିଶୂଳ’ ହେଉଛି ଭାରତର ତିନି ସେନାର ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଥରି ଉଠିବ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସେନାର ମଧ୍ୟ ନିଦ ହଜିଯିବ।

ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ୧୩ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ NOTAM (ବାୟୁସେନାକୁ ନୋଟିସ୍) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏହି ୧୩ ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ୩୦,୦୦୦ ସୈନିକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ଭାରତର ତିନି ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଏକାଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଅପରେସନ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଦେଶର ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏକୀକୃତ ଅପରେସନ, ଗଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବହୁ-ଡୋମେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।

ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କେଉଁ ମିଶନ୍ କରାଯିବ?
• ନଦୀ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୌଶଳ,
• ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଉଭୟଚର ଅଭିଯାନ,
• ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ (ISR), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ (EW) ଏବଂ ସାଇବର କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଡିତ ବହୁ-ଡୋମେନ୍ ଅପରେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।

ତ୍ରିଶୂଳ କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଏକକାଳୀନ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏଥିପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ସମନ୍ୱିତ କମାଣ୍ଡ-ଏଣ୍ଡ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଠନ କରେ।

ଏପରି ଏକ କୌଶଳ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି:ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ISR କ୍ଷମତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାଇବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମନ୍ୱିତ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ଏହି ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଅଭ୍ୟାସଟି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ:ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଜୁରାଟର ସାର୍ କ୍ରିକ୍ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ନିକଟରେ; ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୟସଲମେରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ; ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସାମିଲ ଅଛି। ଶେଷରେ, ତିନିଜଣ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମିଳିତ ସମନ୍ୱିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।

