ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରବେସରେ ଗାଡ଼ିଆ କରିଦେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ

ଇସଲାମାବାଦ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରବେସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରି ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନୁର୍ ଖାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ (ରାୱଲପିଣ୍ଡି), ରଫିକି ଏୟାରବେସ୍ (ଶୋରକୋଟ, ପଞ୍ଜାବ) ଏବଂ ମୁରିଦ୍ ଏୟାରବେସ୍ (ଚକୱାଲ, ପଞ୍ଜାବ) ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏୟାର-ଟୁ-ସର୍ଫେସ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଧୂଆଁର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (DG ISPR) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଅହମଦ୍ ଶରିଫ୍ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ନୁର୍ ଖାନ୍ ଓ ରଫିକି ଏୟାରବେସ୍ ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ବାୟୁ ସମ୍ପଦ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ଓ ଲାହୋରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି।

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi – Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025