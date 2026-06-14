ବଦଳିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଡ୍ରେସ କୋଡ, ଏଣିକି ପୋଷାକରେ ଚମକିବ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସାମିଲ ହେଲା ‘ବଣ୍ଡି ଜ୍ୟାକେଟ୍’!

ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ (ପୋଷାକ) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେନା ପୋଷାକରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ବା ପୋଷାକ କୋଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେନା ପୋଷାକରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମ୍ପରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ରିଟିଶକାଳୀନ (ଔପନିବେଶିକ) ପ୍ରଥା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ରୂପ ଦେଇଛି। ସେନାର ଏକତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଆର୍ମି ୟୁନିଫର୍ମକୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

‘ଆର୍ମି ୟୁନିଫର୍ମ-୨୦୨୬’ ନାମକ ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୋଷାକ (Formal Dress) ପାଇଁ ‘ବଣ୍ଡି’ (Bandi) ଜ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୋଷାକ ସହିତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫର୍ମାଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସ୍ଲିଭ୍‌ଲେସ୍ (ହାତ ନଥିବା) ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶୀତଦିନିଆ ପୋଷାକ (Winter Uniform) ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଶୀତଦିନିଆ ପୋଷାକ ନିୟମରେ ଆଙ୍ଗୋଲା ସାର୍ଟ, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ବେରେଟ୍ (ଟୋପି)କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସେନାର ପୋଷାକର ଅଂଶ ପାଲଟିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାନ୍ ବା ବନ୍ଦ କରି ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେନା ୟୁନିଫର୍ମର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ୟୁନିଫର୍ମ ୨୦୨୬ ନିୟମାବଳୀରେ ମିଲିଟାରୀ ପୋଷାକର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ ଏବଂ କେଶର ଶୈଳୀ (Styling) କିଭଳି ରଖିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳି ମେକଅପ୍ ଓ ଆସେସରିଜ୍ (ଗହଣା/ସାମଗ୍ରୀ) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାନ ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର…

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ସେଥିରେ ଥିଲେ…

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରେ ଆଠାବଲେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ…

ରଜ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ…

1 of 29,518