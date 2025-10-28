Ind-Pak Conflict: ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ! 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଳା-ବାରୁଦ ଅର୍ଡର କଲା ଭାତରତୀୟ ସେନା, ହେବ କି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ?
10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଳା-ବାରୁଦ ଅର୍ଡର କଲା ଭାତରତୀୟ ସେନା !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରଠାରୁ, ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ବୟାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଛି। ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ସୈନିକ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅମଲା ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ସ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିହାର ହେଉଛି ଯେ ଦେଶ, ସେନା ସହିତ, ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା କେବଳ ଚାରି ଦିନରୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ପାରେ, ଯେପରି ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ?
ଭାରତ (ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା) କ’ଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି?
ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଗୋଳାବାରୁଦର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ତତ୍କାଳୀନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ (ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ), ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂହ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କ ଏକ ଚିଠି ମନେପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଦଶ ଦିନର ଗୋଳାବାରୁଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା।
90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଗୋଳାବାରୁଦ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ
ଜେନେରାଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଗୋଳାବାରୁଦ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, କେବଳ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ (OFB) ସେନାକୁ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଇପାରୁଥିଲା। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (ପୂର୍ବରୁ OFB) ସହିତ, ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ, ସୌର ଶିଳ୍ପ ବା ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, SMPP ଏବଂ ଭାରତ ଫୋର୍ଜ ଭଳି ପ୍ରାୟ 20 ଟି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମ୍ୟୁନିଶନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ (ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା) ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଳାବାରୁଦ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାଧାରଣରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ସେନା ୧୭୫ ପ୍ରକାରର ଗୋଳାବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରେ
ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ପ୍ରକାରର ଗୋଳାବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କ୍ୟାଲିବରରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରେଶେସିୟନ ମ୍ୟୁନିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ୧୩୪-କ୍ୟାଲିବର ଗୋଳାବାରୁଦ ଭାରତରେ DRDO, ପ୍ରତିରକ୍ଷା PSU ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ।
ଆଗାମୀ 7-10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଗୋଳାବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 7-10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଟପ୍ ମିଲିଟ୍ରି ଲିଡରସିପ୍ ଏକ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଭାରତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସମର୍ଥକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସହମତି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ହୁଏ, ତେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଜେନେରାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଳାବାରୁଦର ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ।