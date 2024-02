(Video) ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ… ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେନା

କୁପୱାରା: ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାରାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାହସର ସହ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଲଗ୍ରାମ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଆଜି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ୧୦.୪୦ ସମୟରେ ଭିଲଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନରେ କେହି ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ୨ ଦିନରୁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଖନବଲରୁ ପିଏଚସି ଭିଲଗାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କକ୍ରୋସା ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ସଫଳତାର ସହ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସାହସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯବାନମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

#WATCH | Kupwara, J&K: Vilgam Army Camp on Saturday rescued a pregnant woman amid heavy snowfall from Khanbal to PHC Vilgam of North Kashmir’s Kupwara District.

(Video source: Indian Army) pic.twitter.com/uiYbwbLyZm

— ANI (@ANI) February 4, 2024