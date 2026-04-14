କଙ୍ଗୋରେ ହିରୋ ବନିଲେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ, କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର, ବଞ୍ଚାଇଲେ ଅନେକ ଜୀବନ
କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବିପଦରେ ବି ସାହା ହୁଅନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜାତିସଂଘର ଏକ ମିଶନରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମାନବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ରାପିଡ୍ ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବାଟାଲିଅନ୍ (INDRDB) ଗୋମା ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଗୋମାର ବୁଜୋଭି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ତିନୋଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ସେନା ୧୦-୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ:
ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, BFICHU ଶିବିରରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (QRF) ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ୧୦ ରୁ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ୬ ରୁ ୭ ଜଣ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ LAVA ସ୍ଥାନରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଆଁ ଆଉ ବ୍ୟାପି ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି।