Indian Blue Armyର ଖେଳ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ତାଟକା: କାମ ଦେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଘାତକ ବୋଲରଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା
UAE ଦଳ 60 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନ ଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ।
ଦୁବାଇ: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ 2025କୁ ଧମାକାଦାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ UAEକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି।
ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର UAE ଦଳ 60 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 57 ରନ୍ରେ ଥକିପଡ଼ିଥିଲା ।
UAE ପ୍ରଶିକ୍ଷକ
ଭାରତଠାରୁ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ, UAE ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲାଲଚାନ୍ଦ ରାଜପୁତ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନାମୀ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି।
ରାଜପୁତ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କ ଭଳି ସ୍ପିନରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରମାନେ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂରେ ଗଭୀରତା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ
ଭାରତର ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜପୁତ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାଇଁ, ଏହି ବିଜୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯଦି ଭାରତର ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ଗତି ଉଭୟ କାମ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ଭାରତର ଘାତକ ବୋଲିଂ
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ UAE ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 2.1 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା ମଧ୍ୟ 1-1 ୱିକେଟ୍ ନେଇ UAE ର ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଫଳରେ ସମଗ୍ର UAE ଦଳ 13.1 ଓଭରରେ କେବଳ 57 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ 27 ବଲ୍ ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସମୟ ନେଇ ନଥିଲେ। ଦଳ ମାତ୍ର ୪.୩ ଓଭର (୨୭ ବଲ୍) ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରି ୯ ୱିକେଟ୍ ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନଥିଲା, ବରଂ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।