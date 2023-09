ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍: ସେମିରେ କୋରିଆକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୧୯ତମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟମିଣ୍ଟନ ଟିମ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୩-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଫଳରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନକୁ ଭେଟିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ୨୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ସିଓଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସୟଦମୋଦୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ୧୯୮୨ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ୧୯୭୪ରେ ତେହରାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ।

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକଧାରୀ ଏଚଏସ ପ୍ରଣୟ କୋରିଆର ହାଇଓକଜିନ ଜିଓନଙ୍କୁ ୧୮-୨୧, ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୯ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତକୁ ନିରାଶ କରିବା ସହ ୨୧-୧୩, ୨୬-୨୪ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡ଼ର ଚାମ୍ପିୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ୟୁଙ୍ଗୟୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୨୧-୭, ୨୧-୯ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଜୁନ ମାଡାଥିଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଓ ଧ୍ରୁବ କାପିଲା ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ୧୬-୨୧, ୧୧-୨୧ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

