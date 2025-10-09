୫୪୭ ଛକା ବାପରେ ! କିଏ ସେ କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଟି-୨୦ ମାରିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଛକା, ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ ଆଉ ଧୋନୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ଅବା ଭଲ ନଲାଗେ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛକା ମାଡ଼ ହୁଏ ବାସ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାହା କଥାରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେବେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏଭଳି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ କହିବୁ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
କାହା ନାମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛକା ରେକର୍ଡ :ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେ ୪୬୩ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୫୪୭ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମୋଟ ୧୨,୨୪୮ ରନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ସେ ୪୧୪ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୩୫ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୩୩୨ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ ୩୮୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଛକା ତାଲିକାରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ୩୧୧ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୫୭ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ୪୦୫ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୩୫୦ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
