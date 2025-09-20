IND vs OMAN: ଓମାନ୍ ଟିମର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ

"ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ୧୧ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଜିତିଛି ​​ଏବଂ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ସୁପର ଫୋର୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବି ଚାଲି ପାଲିଲାନି ଗୃହ,…

‘ସୈୟାରା’ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନଙ୍କୁ…

ଆଠ ୱିକେଟ୍‌ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତାର କାରଣ କହିଲେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ।

ଆଗକୁ ଏମିତି ନକରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି: ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କୁ ୩ ନମ୍ବରରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।

ହେଲେ ଡଗ୍‌ଆଉଟରେ ପ୍ୟାଡ୍ ବାନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସିଥିବା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ, ମ୍ୟାଚ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ସେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ୧୧ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରେ।

ଓମାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଓମାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆମିର କଲିମ ୪୬ ବଲରୁ ୬୪ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ହମାଦ ମିର୍ଜା ୩୩ ବଲରୁ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, “ଓମାନ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁଲୁ ସାର୍ (ସୁଲକ୍ଷଣ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି)ଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଟିକେ ‘କ୍ରୁଫିନେସ୍’ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା ମଜାଦାର ଥିଲା।”

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବି ଚାଲି ପାଲିଲାନି ଗୃହ,…

‘ସୈୟାରା’ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନଙ୍କୁ…

Saudi-Pak defence Pact: ବଢିଲା ଚିନ୍ତା,…

Ajab Gajab: ମହିଳାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦାବି,…

1 of 7,609