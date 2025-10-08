ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡରେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି, ଦଶମ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ପିଲାଏ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

ଦଶମ, ଦ୍ଵାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ କିମ୍ବା ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ MTS, ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଅଫଲାଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ ।

ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା: ଷ୍ଟୋର କିପର-II ରେ ୧ଟି, ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭର ୧ଟି, ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ୧ଟି, ଲାସ୍କର ୪ଟି, ଫାୟାରମ୍ୟାନ ୧ଟି, MTS (ଡାଫ୍ଟରୀ) ୧ଟି, MTS (ପିଅନ) ୧ଟି, MTS (ଚୌକିଦାର) ୧ଟି ଏବଂ ଅକୁଶଳ ଶ୍ରମିକରେ ୨ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ।

ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା: ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୮୦ଟି ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କୌଣସି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସାଧାରଣ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମିଲ ହେବ।

ଦରମା: ଦରମା ମାସିକ ୧୮,୦୦୦ ରୁ ୮୧,୦୦୦ ରହିବ । ଏଥିସହ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ତଟରକ୍ଷୀ କ୍ଷେତ୍ର (ପଶ୍ଚିମ), ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ରୋଡ୍, ପୋଷ୍ଟ ମାଲାବାର ହିଲ୍, ମୁମ୍ବାଇ-୪୦୦୦୦୬ ଠିକଣାରେ ପଠାଇପାରିବେ। ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଫର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାମିଲ କରିବେ ।

