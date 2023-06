Video: ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଆଗରେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାଇଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନୂଆ ପରିଚୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଜୟପୁର ଫୁଟ ଆମେରିକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରେମ ଭଣ୍ଡାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଥିବା ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାରରେ ଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଡାକରା ପରେ ଏହାର ମେନୁରେ ମିଲେଟ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମାଲିକ ହେମନ୍ତ ମଥୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଲେଟ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଟେ।

ତିନିଥର ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରିକି କେଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ପୁରାତନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କାରଣ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରେ।

