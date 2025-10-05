ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ ଭାରତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୮୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ କାମ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି।
ତଥାପି, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆମେରିକା କର୍ମଚାରୀ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ L1 ଆନ୍ତଃ-କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, B1 ବ୍ୟବସାୟ ଭିସା, ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଅଫସୋରିଂ କାମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏକ ET ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ H-1B ଭିସାର ଭାରୀ ଫିସ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-1B ଭିସା ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ନପ୍ରାୟ 88 ଲକ୍ଷ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ L-1 ଭିସା (ଆନ୍ତଃ-କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର), B-1 ଭିସା (ବୈଠକ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ), ଏବଂ ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଅଫଶୋରିଂ କାମ ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ତଥାପି, ପରଦିନ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତା ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ସେବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଫି କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ପୂର୍ବ ଭିସା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ: ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ H-1B ଆବେଦନରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଯୋଜନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
ଡେଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସର ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ସୁକନ୍ୟା ରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ L-1 ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଭିସା ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ।
ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ଭିସା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପ ଭଳି ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଭିସା ନିୟମାବଳୀ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ।
ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଫଶୋର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏପରି ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା L-1 ଭିସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
L-1 ଭିସା ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର L-1A କିମ୍ବା L-1B ହେଉ, ବିଦେଶୀ ସୁବିଧାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନର୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସିଇଓ ରଜନୀଶ ପାଠକ ଏକ ET ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟ୍ ପାଇଁ H-1B ସହିତ L-1 ଭିସା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ଫି L-1 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।