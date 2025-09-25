IND WIN; ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଭାରତ, ମ୍ୟାଚରେ ହିରୋ ସାଜିଲେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି

କୁଲଦୀପ ନେଇଥିଲେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ବାଲାଂଦେଶକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତରୀୟ ଟିମ୍‌। ୪୧ ରନ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଧୂଳିସାତ କଲା ଭାରତ। ୧୯.୩ ଓଭରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍‌କୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି ଭାରତ।

ଗତକାଲିର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଭିଶେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲଗାଇଛି ଚାରଚାନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ଏହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ ୧୨୭ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ
ସୈଫ୍ ହାସନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତାନଜିଦ୍ ହାସନ ତାମିମ୍ ତିନି ବଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିବାରୁ ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ପରଭେଜ୍ ହୋସେନ୍ ଇମୋନ୍ ୧୯ ବଲ୍‌ରେ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ପରେ, ତୌହିଦ୍ ୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଜାକେର ଅଲି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଥ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଶାମିମ୍ ହୋସେନ୍ ଏବଂ ତାନଜିମ୍ ହାସନ ସାକିବ୍ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସୈଫ୍ ହାସନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୫୧ ବଲ୍ ରୁ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରି ନଥିଲେ।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମିଶି ମୋଟ ଛଅଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

କୁଲଦୀପ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ
ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୭ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।

ଗିଲ୍ ୨୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରିଜ୍ ରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ୩୭ ବଲ୍ ରେ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ (୨ ରନ୍‌) ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶେଷରେ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମୋଟ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ରିଶାଦ ହୁସେନ୍ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

