ଇଣ୍ଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠିଲାନି UAE, ଇତିହାସ ମନେରଖିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌, କମାଲ କଲେ ୩ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଲ୍ଡି, ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଅକାବକା ୟୁଏଇ। ୪ ଓଭର ୩ ବଲରେ ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିଛି ଭାରତ। ୟୁଏଇକୁ କରିଛି ଧରାସଇ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ T20 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ UAE ଦଳକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ବିଜୟରେ ବଡ଼ ହିରୋ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। UAE ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର 57 ରନରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତ ସହଜରେ ମାତ୍ର 4.3 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ରନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ 16 ବଲ୍ ରେ 30 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗିଲ୍ 9 ବଲ୍ ରେ 20 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ 7 ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର 4.3 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଜୟରୁ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
UAE ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ
UAE ପାଇଁ, ଆଲିଶାନ ଶରାଫୁ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରିଜରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 26 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲିଶାନ ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ UAE ର ଇନିଂସ ତାସ ପ୍ୟାକ୍ ପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଲିଶାନ 22 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
UAE ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ 19 ରନ କରିଥିଲେ। ୱାସିମ ଏବଂ ଆଲିଶାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ UAE ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 57 ରନରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ UAE ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ UAE ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଘାତକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ 2.1 ଓଭରରେ ମୋଟ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 7 ରନ ଦେଇଥିଲେ। UAE ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଖରାପ ଭାବରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବୋଲର UAE ବୋଲରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।