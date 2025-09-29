ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନାହିଁ ସମୟ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର Schedule, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତାରିଖ

ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଧୀନରେ ଖେଳାଯିବ

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଖେଳିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖେଳାଳି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ।

ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏବଂ ସିରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ’ଣ ହେବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା କୌଣସି ଦିନିକିଆ କିମ୍ବା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୁହେଁ।

ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତଥାପି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।

ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ସିରିଜରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତଥାପି, ଏହି ସିରିଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଧୀନରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।

ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ବିଷୟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ସକାଳ ୯:୩୦ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଦିନ ଚାଲିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖେଳିବ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତା’ପରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ସିରିଜକୁ ନେଇ ବହୁତ କୌତୁହଳ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅକ୍ଷାର ପଟେଲ, ନିତିଶ କୁମାର ସିରାଜ, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ।

