IND vs PAK Asia Cup 2025: ଏସିଆ କପରେ ହେବ କି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍? କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଏସିଆ କପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବାଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜାରି- କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୀତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡିତ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେହି ଦେଶ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରସ୍ପର ଦେଶରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ରୋକିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତ ମାଟିକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ରୋକିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାର୍ଟର ପାଳନ କରିବୁ ।