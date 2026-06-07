ଏଣିକି ଅବସର ନେବାପରେ ଆଉ ଲିଗ୍ ରେ ଖେଳିପାରିବେନି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, BCCI ନୂଆ ନିୟମ ଉଡ଼ାଇଦେବ ହୋସ୍

BCCIର ନୂଆ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପଲିସି କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅବସର ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଅବସର ନେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ BCCI ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସକ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନୀତି କ’ଣ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

ଏହିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ ତମ…

ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।

ଅବସର ନେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ କାଣ୍ଡି ରୟାଲ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଛି।

ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅବସର ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅବସର ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅବସର ନେବା ପରେ ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଆଜି ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ।

ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଇରଫାନ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି:

ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏ ଅବସର ପରେ ଅନ୍ୟ ଲିଗରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ଇରଫାନ ପଠାନ ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସର ନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ…

ଏହିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ ତମ…

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ…

କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଜରୁରୀ…

1 of 9,375