10 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ନୋଟ ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଭାବି ବି ନ ଥିବେ ଏ କଥା…

10 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ନୋଟ ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଭାବି ବି ନ ଥିବେ ଏ କଥା…
ଭାରତରେ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ RBI ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଦେଶରେ ଚାରୋଟି ମୁଦ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ପ୍ରଥମଟି ନାସିକରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେବାସ, ମହୀଶୂର ଏବଂ ସାଲବୋନିରେ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 10, 20, 50, 100 କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସରକାର ଏହି ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ନୋଟ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାପିବାର ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିନ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ କାହିଁକି..
ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ, ବିଦେଶରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର କାଗଜ ଏବଂ କାଳି ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। RBI ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 10, 20 ଏବଂ 50 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ରୁ 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ, ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ରୁ ୩ ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସରକାର ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ରୁ ୩ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ନୋଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର କପା ଏବଂ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏହି କାଗଜରେ ୱାଟରମାର୍କ, ସୁରକ୍ଷା ସୂତା, ମାଇକ୍ରୋ ଲେଟରିଂ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ କାଳି ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନକଲି ନୋଟ୍ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ RBI ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୋଟ୍ ଛାପେ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ 2022-23 ବର୍ଷରେ RBI କେବଳ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୋଟ୍ ଚାହିଦା ଏବଂ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏବେ ଯଦି ଆମେ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସରକାରଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.6 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।