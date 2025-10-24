ରୁଷରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁବକ, କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେନା ଦେଉଛି ଧମକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷରୁ ଏକ ଛାତି ଥରାଇଦେବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅନେକ ସ୍ଵପ୍ନ ନେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶାରେ ରୁଷ ଯାଇ ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମହମ୍ମଦ ଅହମ୍ମଦ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି: ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରୁଷ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଡରେଇ ଧମକେଇ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିବେଦନ: ଏନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଫଶା ବେଗମ, ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅହମ୍ମଦ ରୁଷରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରୁଷର ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅହମ୍ମଦ ଭାରତ ଛାଡି ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ବିନାକାମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେନା: ତାଲିମ ପରେ, ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୀମାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦ ସେନା ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।
ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ: ଆଫଶା ବେଗମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅହମ୍ମଦ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରିବାରରେ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ ମା’, ଆଫଶା ନିଜେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲା ଅଛନ୍ତି।
ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଭିଡିଓ ଜାରି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅହମ୍ମଦ ରୁଷରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ଏକ ସୀମା, ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ (ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ) ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଓୱାଇସିଙ୍କ ଆବେଦନ: ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ AIMIMର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓୱେସି ଏନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରୁଷରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।