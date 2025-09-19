ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଗୁଳି କଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଲିସ, କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ପଛର କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ…
ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଲିସ ଗୁଳି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମମେଟ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାହାର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଜାତିଗତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ଚାକିରି ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତା’ପରେ କାଲିଫର୍ନିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଜାତିଗତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଗୁଳି କରିଥିଲା
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଣ୍ଟା କ୍ଲାରା ପୋଲିସର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଛୁରାମାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ 911 କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁରୀ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ପକାଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ସା ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୁମମେଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ରେ ଘଟିଥିଲା।
ପରିବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି
ମଜଲିସ୍ ବଚାଓ ତେହେରିକ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଅମଜାଦ ଉଲ୍ଲାହ ଖାନ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମହମ୍ମଦ ହସନୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମଜାଦ ସହାୟତା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ମହମ୍ମଦ ହସନୁଦ୍ଦିନ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।