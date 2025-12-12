ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗଟ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ନେଲେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ, ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁଣି ଖେଳିବେ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଲା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ତଥା ନେତ୍ରୀ ବିନେଶ ଫୋଗଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିନେଶ ନିଜକୁ କୁସ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ କୁସ୍ତି ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବିନେଶ ଫୋଗଟ ନିଜେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏହି ସୂଚନା ସୋୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିନେଶ ଏବେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ବିନେଶଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ଫେରିବା ଘୋଷଣା:
ବିନେଶ ଫୋଗଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରିସ ମୋର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କି?”
“ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲି। ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଇଛି।”
“ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ତ୍ୟାଗ, ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) December 12, 2025
ବିନେଶ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନିରବତାରେ, ମୁଁ ଏପରି କିଛି ପାଇଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି: ‘ଅଗ୍ନି କେବେ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ।’ ଏହା କେବଳ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଲଢ଼େଇ… ଏହା ମୋ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ଥାପିତ। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଏକ ଅଂଶ ମ୍ୟାଟରେ ରହିଥାଏ।”
“ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଏକ ନିର୍ଭୀକ ହୃଦୟ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ମନା କରେ, LA୨୮ ଆଡକୁ ଫେରି ଯାଏ। ଏବଂ ଏଥର, ମୁଁ ଏକା ଚାଲୁନାହିଁ; ମୋ ପୁଅ ମୋ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା, ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଏହି ପଥରେ ମୋର ଛୋଟ ଚିୟରଲିଡର।”