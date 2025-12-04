ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ! ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ଯାନ ହେବ ୮୭ଟି ବେଆଇନ ଆପ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା ଏହି ଆପ୍…

ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଡା ଆକ୍ସନ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ବ୍ଯାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୮୭ଟି ବେଆଇନ ଆପ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଓ ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର।

ଏହି ବେଆଇନ ଆପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଯାଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଡା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର।

ଭାରତ ସରକାର ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୮୭ଟି ବେଆଇନ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଇନ ୨୦୨୦ ର ଧାରା ୬୯-ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଏହି ଆପ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ। ଅନ୍ଯ କୌଣସି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ ଗୁଡିକ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।ଏହାଛଡା , ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଆପର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନଲାଇନ ରୁଣ ଦେଉଥିବା କିଛି ଆପ ପାଇଁ ଲୋକ ଠକେଇ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଋଣ ଦେଉଥିବା ଆପ ଡାଟାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହି ଆପଗୁଡିକ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଏବଂ ଆଇଟି ଆଇନ ଆଧାରରେ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।

ଆପରେ କରାଯାଉଛି ବ୍ଲାକମେଲ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏପରି କିଛି ଆପ ରିହଛି ଯେଉଁମାନେକି ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆପ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା

ସୁଧ ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପ ତରଫରୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଏଡିଟିଙ୍ଗ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଏହି ଆପଗୁଡିକ ବ୍ଯାନ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଯ ସୋର୍ସରୁ ଏଗୁଡିକ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଆପଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

