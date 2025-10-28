ଆମେରିକାକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଏବେ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ, ଋଷ ସହ ହେଲା ବଡ଼ ଡିଲ୍

ଏବେ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ । ଋଷ ସହ ହେଲା ବଡ଼ ଡିଲ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ HAL ରୁଷ ସହିତ ସୁଖୋଇ ସୁପରଜେଟ୍ (SJ-100) ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର (ଅକ୍ଟୋବର 28, 2025) ଦିନ ମସ୍କୋରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) CMD DK ସୁନୀଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।

HAL ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ UDAN ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି SJ-100 (ସୁଖୋଇ ସୁପରଜେଟ୍) ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯଦିଓ HAL ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ କେବେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ UDAN ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 200 ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ (ଯେପରିକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଇତ୍ୟାଦି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ 350 ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ରୁଷ-ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି

ଟୁ-ଇନ-ଇଞ୍ଜିନ SJ-100 ବିମାନ ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ (PHSC-UAC) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଋଷରେ, 16ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 200ଟି ଏପରି ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

HAL ଅନୁଯାୟୀ, SJ-100 କ୍ଷୁଦ୍ର-ଯାତ୍ରା ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, HAL ଏବଂ UAC ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳାଫଳ। HAL ରୁଷରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 250ଟି ସୁଖୋଇ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ 600ଟି MiG-21 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହା ରୁଷ ସହିତ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି।

ଭାରତ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି

ଏହା HAL ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବେସାମରିକ ବିମାନ ବା ସିଭିଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ (LCA) ତେଜସ ବ୍ୟତୀତ, HAL ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର (LCH) ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର (ALH) ଧ୍ରୁବ ଏବଂ HTT (ପ୍ରଶିକ୍ଷକ) ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ବିମାନ। ତଥାପି, 1961 ମସିହାରେ, HAL ଆଭ୍ରୋ HS-748 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 1988 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

HAL ଅନୁଯାୟୀ, SJ-100 ବିମାନର ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଶିଳ୍ପର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଏହା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ” ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଉତ୍ପାଦନ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ବିମାନ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

 

