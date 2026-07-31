ହକି ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳକୁ ନେଇ ନବୀନ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଗେରୁଆ କରାଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଗେରୁଆ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ନିଜ ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବତନ ଟ୍ୱିଟର) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ଜର୍ସିକୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ପରମ୍ପରା ଓ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରତୀକ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶା, ବିଜୟ, ପରାଜୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସଂଘର୍ଷରେ ଏକାଠି କରି ରଖିଛି। ଏହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାର ନୀଳ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରୁ ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି। ଏହା ଭାରତର ଗର୍ବ ଓ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ଅଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ପ୍ରାୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସହଯୋଗ ପରେ ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳିଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତରର ରାଜନୀତି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ନୀଳ ଜର୍ସି ଯେପରି ଭାରତ ପାଇଁ ପରିଚୟ, ସେହିପରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଧାଡ଼ିଆ ଜର୍ସି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ସବୁବେଳେ ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ବିଭାଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କଡ଼ା ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଠା, ବସ୍ ଏବଂ ସେତୁର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ସେହି ଧାରାରେ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇଛି। ହକି ଭଳି ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ାଇବାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସେ କଡ଼ା ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ହକି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଇଛି।