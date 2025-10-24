ବର୍ଷକୁ କରୁଥିଲେ ୯୮ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର; ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଠକି କରୁଥିଲେ ଏପରି କାମ, ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଜେଲରେ କଠୋର ସଜା ଭୋଗିବେ ଭାରତୀୟ…
ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ, କାମ କରି ଜେଲ ଗଲେ ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏକାସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଚାକିରୀ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା ।ଏବେ ଜେଲ ଯିବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ । ଭବିଷ୍ଯତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ।
ମେହୁଲୀ ଗୋସ୍ବାମୀ ନାମକ ଜଣେ 39 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଏବେ ଆମେରିକା ଜେଲରେସଜା କାଟୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ସେ ମିଛ କହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ପାଇସା ମଧ୍ୟ କମାଉଥିଲେ ।
ଆମେରିକାର ନ୍ଯୁୟର୍କରେ ଥିବା New York State Office of Information Technology Services ରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ଯ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଚୋରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ସେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଚାକିରୀ କରୁଥିଲେ । ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଉଣ୍ଡରିଜ (GlobalFoundries) ନାମକ ଚିପ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ 2022 ମସିହାରୁ ଚାକିରୀ କରିଥିଲେ ।
ଆମେରିକାରେ ସରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବା କାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ବ ନଦେଇ ଚିପ ତିଆରି କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ଫୁଲ ଟାଇମ ଏମ୍ପଲୋଇ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗାରୁ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପୀନୀରେ ସଠିକ ଭାବେ ଟାସ୍କ ଶେଷ କରୁନଥିଲେ । ବର୍ଷକୁ ସେ 98 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରୁଥିଲେ । ତେବେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଅନ୍ଯ କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଏବାବଦରେ ଅଫିସରେ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୋଇ ଏପରି କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ନେଇ କାମ ନ କି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାରୁ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।