ଇରାନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ଦିନ କୁଏତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି
କୁଏତ : କୁଏତ ସିଟିରେ ଥିବା କୁଏତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ଦିନ କୁଏତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି. ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଦୂତାବାସ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁଏତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି.
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ, ଆଜି କୁଏତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୂତାବାସ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି. ଦୂତାବାସ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି.
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୁଏତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି.
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ, “ଆଜି କୁଏତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଆସୁଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପୁଣିଥରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।”
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, “ଆମେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ଦୂତାବାସ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛୁ।”
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କୂଟନୈତିକ ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।”
ବୁଧବାର ଦିନ କୁଏତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପରେ ଇରାନ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତିକମରେ ୬୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୁଏତର ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ-ସାନଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୁଏତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ୨୫ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “୬୩ ଜଣ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି… ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି… ଯେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅଙ୍ଗହାନି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।”
କୁଏତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବଢୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବାହାରେ ଲେବାନନ୍ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି।