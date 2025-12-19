ରକ୍ତ ମୁହାଁ ବାଂଲାଦେଶ, ହାଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଜଳୁଛି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଭାରତ…
ରକ୍ତ ମୁହାଁ ବାଂଲାଦେଶ, ହାଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଜଳୁଛି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ
Bangladesh Violence: ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦି ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ: ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ହାଇ କମିଶନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବାହାରେ ଭ୍ରମଣକୁ କମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ହାଇ କମିଶନ କିମ୍ବା ସହାୟକ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି।
ସନାତନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହିବୁଲ ହାସନ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା, କାରଣ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋହିବୁଲ କହିଛନ୍ତି, “ସାରା ଦେଶରେ ସନାତନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।”
“ବାଂଲାଦେଶରେ ଜିହାଦୀ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଡିତ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରିଣାମ, କାରଣ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।”
ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ: ବିବିସି ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶର କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭାଲୁକାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ପୋଲିସ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କପଡ଼ା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଠରୀ ଭଡା ନେଇଥିଲେ। ଭାଲୁକା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ବିବିସି ବଙ୍ଗଳାକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ ଟାରେ, କିଛି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୟଗମ୍ବରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।”
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମୈମନସିଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି।