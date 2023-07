ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଯବାନମାନେ ଲାଠି ପରିବହନ କରିବାର ଔପନିବେଶିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଶେଷ କଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଔପନିବେଶିକ ପରମ୍ପରା ଶେଷ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସାଥିରେ ଲାଠି ରଖିବାର ନିୟମକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଠି ପରିବହନ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇପାରିଛି । ଏକ ଲାଠି ଧରିବା ହେଉଛି ଔପନିବେଶିକରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅମୃତକାଳ ସମୟରେ ନୌସେନା ଜଗତର ବାହାରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରୋଭୋଷ୍ଟ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଠି ପରିବହନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସମାରୋହୀ ଲାଠି ରଖିବାକୁ ନୌସେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ନୌସେନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, କମାଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କେବଳ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଔପନିବେଶିକ ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଙ୍କେତ ବଦଳାଇଛି ।

ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନୂତନ ପତାକା ଏବଂ ‘ସଙ୍କେତ’ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଔପନିବେଶିକ ଅତୀତର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା । ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ସଙ୍କେତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ।

