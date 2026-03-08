ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଭାଙ୍ଗିଲା ପାକିସ୍ତାନର ରେକର୍ଡ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ପାକିସ୍ତାନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଭାରତୀୟ ଓପନର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଓପନରମାନେ ମାତ୍ର ୫୦ ରନ୍ ଭାଗୀଦାରୀ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଇନିଂସ ଓପନ କରି କେଉଁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ କୌଣସି ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଫାଇନାଲରେ ୫୦ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।

ବସିକି ନା ଛିଡ଼ା ହୋଇକି… ଘରେ କିପରି…

ଇରାନରେ କାହିଁକି ଡେରିରେ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ,…

ପୂର୍ବରୁ, ଫାଇନାଲରେ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗୀଦାରି ୪୮ ରନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ୨୦୦୯ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଲର୍ଡସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାମରାନ ଆକମଲ ଏବଂ ଶାହଜାଇବ ହାସନ ଭାଗୀଦାର କରିଥିଲେ।

୯୮ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ:

ଭାରତୀୟ ଓପନରମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୪୩ ବଲ୍ ରେ ୯୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ୨୧ ବଲ୍ ରେ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ୨୨ ବଲ୍ ରେ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଧମାକେଦାର ଇନିଂସ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସାରା ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଭିଷେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କୌଣସି ସ୍କୋର ନକରି ଫେରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ୧୫, ୫୫, ୧୦ ଏବଂ ୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଫର୍ମ ପରେ, ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଫାଇନାଲରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରେ, ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ସୂଚାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପୁରୁଷ ବ୍ଲୁ ମାତ୍ର ୧୫ ଓଭରରେ ୨୦୩ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ମୋଟ ୨୫୦ ରନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଦେଖାଯାଉଛି।

ତେବେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସି ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୨୦ ବଲ୍ ରୁ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

୨୪୭.୬୧ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ଖେଳି ଅଭିଷେକଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଛଅ ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ୧୦ମ ଟି-୨୦ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା।

