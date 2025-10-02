ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ! ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସର ଟେନସନ୍ ଖତମ୍; ଏବେ ଆଉ କଟିବନି ଟାକ୍ସ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଚାଲିବ ଖାତା
ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସରେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପେନାଲ୍ଟି । ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ . ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ (MAB) ଜୋରିମାନା ଛାଡ଼ କରିଛି। ବୁଧବାର ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ, ଏବେଠାରୁ, ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ବି କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କିମ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ଅଜୟ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗ୍ରାହକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ କେତେ?
ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ (MAB) ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। MAB ରାଶି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।