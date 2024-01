ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତର ଏକ ଯାତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖାସ୍ ଥିଲା କି ଏହି ହିନ୍ଦୀ ମେସିନର ଭାଷା ୮୦୦୦ କିମି ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଭାରତୀୟ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କିଛି ଫଟୋ ସହିତ ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଚୀନ୍‌ରେ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣି ଭାରତୀୟମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଶାନ୍ତନୁ ଗୋଏଲ ଜଣେ ଇଂଜିନିୟର । ଚୀନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିପରି ସେଠାରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାହାର ଅନୁଭବ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଚୀନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲି । ଏଠାରେ ଏକ ମେସିନ୍ ମୋର ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୋଇଥିଲା ।

ଯେତେବେଳ ବି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍‌ର ଚିତ୍ର ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୀମା ବିବାଦ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । LAC ବା ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ମାଟିରେ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣାଯିବା ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

