ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍, ବଡ଼ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦଳରେ ସୁରେଶ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି।

ଏହି ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ସେହି କାରଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।

ସୁରେଶ ରାଇନା ଆଜି ତକ୍‌କୁ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ।

ରାଇନା କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯେତେଦୂର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିରିଜ୍ (WCL 2025) ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜ୍ BCCI ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲୁ।

ସୁରେଶ ରାଇନା ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭଲଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଯଦି ଏସିଆ କପର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ କେହି ଏସିଆ କପରେ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କାରଣ BCCI ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ACC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ।”

ସୁରେଶ ରାଇନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ।

