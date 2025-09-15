Asia Cup: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ, ହାତ ନମିଳେଇ ICC ନିୟମକୁ କଲେ ଉଲ୍ଲଘଂନ

ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କରିଛି ଧୁଳିସାତ। ଦଳ ଦେଖାଇଛି ଶକ୍ତି। ବିଜୟ ଖୁସି ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କ’ଣ ଖେଳର ଆତ୍ମା ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କି?

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍‌ର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।

କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ ପହଲଗାମ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ନିରୀହ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ସେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଲାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଆଚରଣକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପରିଚାଳକ ନାଭେଦ ଆକ୍ରମ ଚିମା ମ୍ୟାଚ୍‌ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ଏହାକୁ ‘ଖେଳର ଆତ୍ମା ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିସିବି କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା କ୍ରିକେଟ୍‌ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଘାତ କରେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କି?

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଇସିସି ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବ କି? ICC ର ଆଚରଣ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 2.1.1 ରେ, ‘ଖେଳର ଆତ୍ମା ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଚରଣ’କୁ ସ୍ତର-1 ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି ନିୟମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯାହା ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯଦି କୌଣସି ଆଚରଣ ଖେଳକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସିପାରିବ। ତଥାପି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏବଂ ICC ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଯଦି ICC ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଦଣ୍ଡ ଏକ ସରକାରୀ ଭର୍ତ୍ସନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ କାଟି ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ଏହା ସହିତ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ଭାରୀ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପ୍ରାୟ ନଗଣ୍ୟ।

