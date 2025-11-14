ଜାପାନରେ ଶୁଭିଲା ଭାରତର ଜୟ ଗାନ; ଆଉ ଦୁଇ ମ୍ଯାଚ ପରେ ବିଦେଶରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ, ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୪ କୋଟି…
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଥିରେ ଭାରତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରେକର୍ଡ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇତିହାସ ରଚିବା ଠାରୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପାଦ ଦୁରରେ ଭାରତ। ଜିତିଲେ ମିଳିବ ୪ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ଚାଲିଥିବା ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ ସେନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ରାଉଣ୍ଡରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବେ ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ବିଜୟ: ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାରକା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ୨୧-୧୩ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ୨୧-୧୭ରେ ଜିତିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ସେନ୍।
ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସ୍କୋର ୪-୪ରେ ବରାବର ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରତି ସମୟରେ ୧୧-୮ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସହଜରେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଖେଳ ୯-୯ରେ ବରାବର ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୯ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋଟ ୭ଟି ଜିତିଛନ୍ତି।
ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୧୩ ରେ ଥିବା ଜାପାନର କେଣ୍ଟା ନିଶିମୋଟୋଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୨୫ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ହଂକଂ ଓପନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଏବେ ସେ ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ସେ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୪୭୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ।