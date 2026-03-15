ଅଭିଷେକକୁ ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି! କହୁ କହୁ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ସଞ୍ଜୁ; ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ
ସଞ୍ଜୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିବାହ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏକାଠି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଜୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ସେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଜାରେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ କନକ୍ଲେଭରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ “ଅଭିଷେକ” ର ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁଠି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି?”
ସଞ୍ଜୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିବାହ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇ କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେପରି ଲାଇମଲାଇଟ୍ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଟିପ୍ସ ନିଅନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, “ଯୁବରାଜ ସିଂହ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା। ମୋର କାମ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।”
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ୮୯ ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ୩୨୧ ରନ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇନାଲରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ୨୧ ବଲ୍ ରେ ୫୨ ରନ କରି ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ।